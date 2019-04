Berlusconi al San Raffaele per colica renale acuta

Dal San Raffaele è uscito senza rilasciare dichiarazioni Paolo Berlusconi, fratello del leader di Forza Italia che si trova in ospedale per una serie di accertamenti a causa di una colica renale acuta. Pochi minuti dopo, dallo stesso ingresso è entrato Lapo Elkann, che però non ha risposto a chi gli chiedeva se si stava recando in visita a Berlusconi.



Il presidente Silvio Berlusconi si è recato questa mattina al San Raffaele per la terapia di una colica renale acuta e ha assicurato, appena i controlli in corso saranno terminati, di voler comunque essere presente alla manifestazione di Forza Italia con i candidati alle elezioni europee prevista per il pomeriggio a Villa Gernetto. Lo rendono noto fonti di Forza Italia.



Berlusconi si trova all'ospedale San Raffaele di Milano, nello stesso settore dove è stato ricoverato nell'estate del 2016 per la sostituzione di una valvola aortica. Il leader di Forza Italia, a quanto spiegano dall'ospedale, non è al momento ricoverato ma sottoposto ad accertamenti. Fuori dal padiglione diversi giornalisti, fotografi e operatori tv.