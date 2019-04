Milano Food Week, al via la 10/a edizione

(ANSA) - MILANO, 18 APR - E' stata presentata questa mattina la decima edizione di Milano Food Week, in programma dal 2 all'8 maggio con un calendario di oltre 100 eventi tra showcooking, aperitivi, proiezioni, dj set, forum e charity, con 40 chef coinvolti in storycooking e quattro cucine in città. Erano presenti Fabiana Scavolini, Carlo Cracco, Davide Oldani e Maddalena Fossati.

"E' per me un onore - ha detto Federico Gordini, presidente di Milano Food Week - celebrare i 10 anni di straordinari cambiamenti che hanno caratterizzato il mondo del food e della cucina e che hanno al contempo letteralmente dato una nuova vita alla nostra Milano".

Le quattro cucine saranno in Piazza Duomo, a CityLife, al Brian & Barry Building di San Babila e alla Iulm. La manifestazione avrà un'anteprima: una mostra fotografica che dal 27 aprile al 5 maggio 'vestirà' corso Vittorio Emanuele di immagini e di ricordi.

Milano Food Week è un format di proprietà di Lievita Srl, società del gruppo SG Company SPA. (ANSA).