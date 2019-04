Conte: orgoglioso impegno Governo

(ANSA) - ROMA, 5 APR - "Giovedì sera ho firmato la seconda lettera di garanzia per la candidatura di Milano e Cortina per ospitare le Olimpiadi invernali del 2026. Per me è stato motivo di orgoglio sottoscrivere l'impegno del Governo a sostenere questo progetto che se, come auspico, sarà vincente, darà ulteriore slancio alle comunità locali". Lo afferma il premier, Giuseppe Conte.