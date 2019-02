Bossi, l'ospedale: è lucido e reattivo

Umberto Bossi è stabile, reattivo e ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Circolo di Varese. Per volere della famiglia viene mantenuto riserbo sui particolari di quanto accaduto. Lo ha dichiarato il direttore sanitario dell'ospedale Lorenzo Maggioli. "Dopo gli accertamenti condotti giovedì sera possiamo definirlo stabile e reattivo" ha detto Maggioli spiegando che "sono in programma ulteriori accertamenti di tipo neurologico per completare la diagnosi". "Vi faremo sapere qualcosa appena avremo ulteriori notizie in merito e con il benestare della famiglia" ha concluso.

"Posso dire che dalle ultime notizie sta meglio, sicuramente si è scongiurato quello che ieri si temeva cioè che potesse essere un'emorragia cerebrale. Non c'è stato nessun tipo di danno neurologico". Lo ha riferito il presidente della Regione Lombardia rispondendo a una domanda sulle condizioni di salute di Umberto Bossi. "Pare che si sia trattato di una crisi - ha aggiunto Fontana - determinata dalle alterazioni di alcuni valori del sangue forse causate da alcune medicine che prende. Questo è quello che hanno detto i medici, quindi bene". Appreso del malore che ha colpito il fondatore della Lega, Fontana ieri sera si è recato all'ospedale di Varese: "Ho incontrato moglie e figli - ha concluso rispondendo alle domande a margine di un evento in Regione -, mi sembravano tutti molto sereni".

Il Senatur si è sentito male giovedì omeriggio mentre era in casa e, dopo i primi soccorsi è stato trasportato in elisoccorso all'ospedale di Varese dove è stato ricoverato in rianimazione e sottoposto a sedazione, poi sospesa. Secondo alcune fonti del Carroccio, appena giunto in terapia intensiva, è stato sottoposto a una angiotac al cervello dalla quale non sarebbe risultata alcuna emorragia in corso. Da quanto si è saputo, Umberto Bossi ha avuto un malore attorno alle 16.30 nella sua abitazione di Gemonio, nel Varesotto. Avrebbe perso i sensi e si sarebbe accasciato a terra battendo la faccia. A dare l'allarme i familiari che erano con lui. Prima l'arrivo di una ambulanza per gli iniziali soccorsi: è stato subito intubato per poi essere trasportato in elicottero in ospedale. Si tratta della stessa struttura dove fu ricoverato per diversi mesi dopo l'ictus del 2004. Al suo fianco ci sono la moglie e tutti i tre figli.

"A Umberto auguri di pronta guarigione!". E' l'auspicio del vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini. Oltre a quelli dell'attuale segretario del Carroccio, tanti i messaggi dal mondo politico a Bossi. A partire da quello di Silvio Berlusconi: "è una brava persona e leale - ha detto a Porta a Porta - e siamo amici: gli voglio bene e gli mando affettuosi auguri di pronta guarigione". "Coraggio vecchio leone, siamo tutti con te", è il Twitter dell'ex ministro ed ex Governatore della Lombardia Roberto Maroni, mentre il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia scrive sulla sua pagina Facebook scrive: "Forza Umberto! Tieni duro!". Sempre su Fb il vicepresidente del Senato Roberto Calderoli posta: "Umberto, amico mio, ancora una volta la vita ti sta mettendo di fronte a una dura prova da affrontare. Ma ti è già successo, hai vinto in passato battaglie più difficili e sono sicuro che vincerai anche questa. Perché sei un grande guerriero, sei un lottatore. Siamo tutti con te, forza Umberto". E ancora: "Tutta la Lega Lombarda è con te Umberto! Come ci hai insegnato tu: Mai mula' e tegn dur! Ti vogliamo bene", twitta il deputato del Carroccio e segretario della Lega Lombarda Paolo Grimoldi.