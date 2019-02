Sorella Icardi: 'Se tu avessi alle spalle una persona seria...'

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - "Cronaca di una morte annunciata. Povero mio fratello, ma perché si continua a permettere tutto ciò? All'Inter non permettono questi atteggiamenti. Se avessi alle spalle una persona seria, che davvero si prendesse cura di te, tutto questo non succederebbe". E' il tweet di Ivana Icardi, sorella di Mauro, rivolto alla compagna del centravanti interista Wanda Nara. Maurito non è stato nemmeno convocato per la sfida di domani di Europa League contro il Rapid Vienna e gli è stata tolta la fascia. I prossimi giorni saranno decisivi per capire cosa realmente è successo dalla sfida contro il Parma di domenica a oggi.