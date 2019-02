Calvin Klein verso chiusura uffici Milano

(ANSA) - NEW YORK, 12 FEB - Calvin Klein va verso la chiusura del suo ufficio di Milano, lo rivela il magazine WWD. La chiusura mette a rischio circa 50 dipendenti del brand americano anche se alcuni di loro potrebbero essere ricollocati presso l'affiliata PVH Corp a Milano.

Solo lo scorso dicembre, Calvin Klein aveva perso il suo direttore creativo Raf Simmons e rimasto senza un designer ha rinunciato anche alle sfilate della settimana della moda in corso attualmente a New York. Sempre secondo WWD, il brand mira al rilancio della collezione 205W39NYC sotto un nuovo nome e a tagliare personale anche a New York nonché alla chiusura della sua storica flagship a New York nell'ambito di un piano di ristrutturazione di circa 120 milioni di dollari.