Tonali: 'Vorrei essere allenato da Gattuso'

(ANSA) - MILANO, 22 GEN - Il centrocampista del Brescia, Sandro Tonali, lancia un messaggio al Milan in chiave calciomercato: "Da piccolino tifavo per i colori rossoneri, mi ispiro a Gattuso per la cattiveria che sapeva mettere in campo e ora mi piacerebbe essere allenato da lui". Tonali, convocato a novembre dal ct della Nazionale, Roberto Mancini, nonostante i suoi 18 anni, vuole mantenere il profilo basso e i piedi per terra: "E' un momento bellissimo, ma deve essere un momento come gli altri. Io devo solo avere in testa il Brescia, il campionato sta andando benissimo. Sogno una big a giugno? Spero di arrivare in Serie A con il Brescia".