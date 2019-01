Tassista travolto e ucciso: arrestato il presunto pirata

Aveva già subito due volte il ritiro della patente D.P., il 26enne arrestato per omissione di soccorso nell'incidente a seguito del quale è stato travolto e ucciso un taxista, Eugenio Fumagalli, di 47 anni. Lo ha precisato oggi la Polizia Stradale, che lo aveva posto in stato di fermo di pg nelle ore successive all'incidente. Oggi è arrivata la convalida del fermo da parte del gip di Monza ed è stato posto agli arresti domiciliari. Secondo quanto spiegato in questura a Milano, il giovane, un operaio che vive con i genitori a Lazzate (Monza e Brianza), nel 2013 e nel 2014 era stato sanzionato per guida in stato d'ebbrezza. Aveva appena riottenuto la patente nello scorso novembre.