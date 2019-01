Botti: nel Milanese 590 interventi del 118 e 44 dei Vigili del Fuoco

(ANSA) - MILANO, 1 GEN - E' stata una notte di S. Silvestro intensa, nel Milanese, per gli interventi delle forze dell'ordine impegnate a vigilare sul Capodanno ma il bilancio di incidenti e feriti da fuochi artificiali appare, al momento, contenuto. Un grave episodio si è verificato a Cesate dove un giovane, 23 anni, rischia la vita dopo l'esplosione di un botto.

Sottoposto a un intervento chirurgico nella notte, è in prognosi riservata al Niguarda e ha riportato l'amputazione di un avambraccio. Ma sia durante il 'concertone' in piazza Duomo sia da una primo sommario bilancio, non si sarebbero verificati altri episodi gravissimi. Gli interventi dei Vigili del fuoco, in Lombardia sono stati circa 90, di cui la metà, 44, a Milano e nell'hinterland, tra cui diversi incendi balcone dovuti ai petardi. Il 118 ha effettuato, dalla scorsa mezzanotte alle 7 di stamani, circa 590 interventi, poco meno del doppio di un sabato sera, quando se ne effettuano all'incirca 300-350.