Via Montenapoleone 5/a strada più cara al mondo

(ANSA) - MILANO, 14 NOV - Via Montenapoleaone, a Milano, è la quinta strada dedicata allo shopping più cara al mondo per gli affitti dei negozi. Lo rende noto il rapporto annuale di Cushman & Wakefield, 'Main Streets Across The World report', giunto alla trentesima edizione.

Analizzando i canoni di affitto richiesti per metro quadrato, al primo posto si piazza lo shopping district Causeway Bay di Hong Kong (oltre 24 mila euro al metro quadrato), seguito dalla 5th Avenue di New York (20 mila euro al metro quadro), che ha perso dunque il primato che deteneva lo scorso anno. A completare il podio la New Bond Street di Londra (16 mila euro).

Quarti gli Champs Elysées di Parigi (13.900 euro) e quinta appunto via Montenapoleone (13.500 euro al metro quadro), che rispetto allo scorso anno ha perso una posizione in classifica.

Nella 'Top Ten' appaiono infine le 'main street' di Tokyo, Sydney, Seul, Zurigo e Vienna.