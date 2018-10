In fiamme capannone di rifiuti a Milano

Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato intorno alle 20.30 nell'area nord di Milano, in via Dante Chiasserini, in zona Bovisasca e vicino a Quarto Oggiaro. Il rogo riguarda un capannone di rifiuti della Ipb e sul posto stanno operando numerosi vigili del fuoco, giunti in via Chiasserini con 13 mezzi. Il rogo è ora sotto controllo e non ci sarebbero rischi per le abitazioni vicine, anche se i residenti sono stati invitati a non aprire le finestre delle proprie abitazioni.

Nell'incendio è rimasto fortuitamente coinvolto un 49 enne che ha riportato un leggero trauma ed è stato trasportato all'ospedale Sacco in codice verde. Molti i furgoni presenti nel deposito interessato dal rogo, molti dei quali sono già stati messi in sicurezza dai vigili del fuoco.

Un'alta colonna di fumo è risultata visibile per ore da molti punti della città, anche a vari chilometri di distanza.