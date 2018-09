Olio: al via 3/a edizione di WardaGarda

(ANSA) - MILANO, 5 SET - L'appuntamento è per i prossimi sabato 8 e domenica 9 settembre, una due giorni di degustazioni, showcooking e approfondimenti gratuiti per raccontare l'Olio Garda DOP negli spazi di Corte Torcolo a Cavaion Veronese, in provincia di Verona. E proprio nel cuore della produzione del Garda DOP, tra gli uliveti dell'entroterra gardesano, si parla dell'oro giallo che dal 2004 unisce le regioni di Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto e le quattro province di Brescia, Mantova, Trento e Verona.

"La terza edizione di WardaGarda - spiegano gli organizzatori - aprirà la giornata di sabato un convegno sull'olio, il turismo e l'agricoltura, seguito da un ricco programma con degustazioni di olio in abbinamenti dolci e salati, stand gastronomici, una mostra d'arte e un mercatino enogastronomico dove trovare il meglio dei prodotti del lago".