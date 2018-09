Donna accoltella passanti, un morto

E' stata fermata per omicidio e lesioni volontarie la donna polacca di 58 anni che oggi ha accoltellato tre persone a Canneto sull'Oglio, nel Mantovano. Una delle accoltellate, una donna di 54 anni, è morta in seguito a causa di un fendente al costato. La vittima è stata colpita all'interno del museo del giocattolo. In seguito la polacca ha colpito altre persone all'esterno del museo, ma non sarebbero in condizioni gravi

E' stato Marco Quatti, il comandante della Polizia Locale di Asolo (Mantova) a riuscire a bloccare la donna polacca lanciandole contro una bicicletta all' esterno del museo civico. Poi le ha dato un calcio, riuscendo così a disarmarla. ''Aveva gli occhi fuori dalle orbite'', ha detto Quatti all'ANSA