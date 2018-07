Al via 3/a selezione startup di BioUpper

(ANSA) - MILANO, 20 LUG - Droni utilizzati negli ospedali per il trasporto rapido di sacche di sangue, emoderivati e organi, intelligenza artificiale in grado di analizzare la pelle e prevenire tumori, robot che controllano in tempo reale l' efficacia dell'anestesia, calibrando i farmaci. Sono alcuni dei 15 progetti candidati alla 'Call for Ideas' di BioUpper, il programma di Novartis, Fondazione Cariplo e Ibm, che supporta giovani talenti e start up nel campo delle Scienze della Vita.

Una giuria di esperti ha dato il via alla valutazione delle candidature. Al termine di questa selezione intermedia 10 progetti saranno ammessi alla fase di accelerazione, che durerà fino a novembre, arrivando poi alla fase finale in cui verranno selezionate le tre start up vincitrici. A loro verrà assegnato un premio di 180 mila euro ciascuno in servizi per lo sviluppo del progetto d'impresa. I dieci gruppi di lavoro che correranno verso il podio saranno rivelati lunedì.