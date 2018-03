Vasto incendio in cartiera a Cologno Monzese, verifiche su amianto. Il video dei Vigili del Fuoco

Un vasto incendio in una una cartiera ha svegliato stamani gli abitanti di Cologno Monzese (Milano). Il lavoro dei vigili del fuoco ha circoscritto le fiamme ma il problema, al momento, riguarda la presenza o meno di amianto nella copertura di un capannone che è crollato durante le prime fasi del rogo in via Fermi.

IL VIDEO DEI VIGILI DEL FUOCO

#ColognoMonzese (MI) #11mar 8:30, vasto #incendio in una cartiera di 1.000 mq: sul posto numerose squadre dei #vigilidelfuoco per domare le alte fiamme. Evacuate precauzionalmente 12 famiglie residenti nelle 2 palazzine attigue. Operazioni di spegnimento in atto pic.twitter.com/QymIziSo43 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) 11 marzo 2018

A scopo precauzionale due palazzine abitate da una dozzina di nuclei famigliari sono state evacuate temporaneamente. "Stiamo verificando fisicamente la composizione dei materiali del tetto - ha detto un dirigente dei Vigili del fuoco del comando provinciale di Milano - al momento c'è il sospetto che parte del tetto fosse in amianto ma non è assolutamente detto che sia stato coinvolto nell'incendio. Comunque le prime analisi dei fumi escludono pericoli per la salute pubblica".

Sul posto si trovano ancora molti mezzi dei Vigili del Fuoco e le operazioni di spegnimento dell'incendio, proseguiranno certamente per tutta la giornata.