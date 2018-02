Spalletti: 'Avversario Inter è la vittoria'

(ANSA) - MILANO, 23 FEB - "Bisogna prepararsi al meglio. Ci siamo preparati benissimo, perché si chiama Benevento, ma poteva chiamarsi anche Real Madrid: l'avremmo preparata nello stesso modo. Il nostro avversario è la vittoria". Lo ha detto l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti alla vigilia della partita contro il Benevento a San Siro. "E' attraverso le vittorie che possiamo riprendere il nostro cammino - prosegue - che deve essere una marcia. Le idee sono la nostra forza. E' fondamentale ragionare una partita alla volta. Non possiamo disperdere le nostre energie andandole a suddividere per la lunghezza del campionato. Il Benevento è in un buon periodo, De Zerbi sta facendo un ottimo lavoro, hanno qualità. Ma siamo noi ad avere il risultato nelle nostre mani". Intanto arrivano buone notizie dall'infermeria. Mauro Icardi ci sarà, quantomeno in panchina: il bomber è nella lista dei convocati. C'è anche Miranda, che si è allenato assieme al capitano dei nerazzurro, con il resto dei compagni nella rifinitura mattutina.