Ema, Olanda: 'Siamo pronti, yes we can'

(ANSA) - AMSTERDAM , 22 FEB - "Abbiamo accolto una delegazione degli europarlamentari oggi qui ad Amsterdam e possiamo assicurarvi che l'Olanda è pronta per accogliere l'Ema". Lo ha detto il vicepremier olandese Hugo De Jonge alla conferenza stampa. "Rispetteremo i tempi e assicureremo l'operatività dell'agenzia, yes we can, yes we will", ha aggiunto. (ANSA).