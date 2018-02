Martedì e mercoledì Gentiloni a Milano

(ANSA) - MILANO, 19 FEB - martedì il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, sarà a Milano per la campagna elettorale e per alcuni appuntamenti istituzionali. "È giusto che venga - ha commentato il sindaco Giuseppe Sala -, confidando sulla sua concretezza magari si metterà anche qualche parola di concretezza su questa campagna elettorale che obiettivamente è un po' deludente". "Mi sembra il festival delle accuse tra uno schieramento e l'altro, con una serie di piccole promesse irrealistiche - ha aggiunto - e mi pare che Gentiloni si sia caratterizzato invece per una capacità di parlare in modo normale ai cittadini". Il premier interverrà anche ad un appuntamento in sostegno del candidato del centrosinistra alla presidenza della Regione Lombardia, Giorgio Gori.

Il sindaco sarà con Gentiloni martedì sera alla Scala e mercoledì mattina all'inaugurazione della nuova sede Cefriel.