Rotelli,non mollare Ema, sanità a Milano

(ANSA) - MILANO, 14 FEB - Accanto alla Milano fashion week e alla Milano food week "ci vorrebbe una healthcare week". A lanciare la proposta di una settimana dedicata alla sanità da istituire nella città della Madonnina, è il presidente del gruppo ospedaliero San Donato, Paolo Rotelli, in occasione della presentazione del nuovo Ospedale Galeazzi che sorgerà nell'area Expo.

"Milano può diventare la capitale del turismo sanitario", aggiunge Rotelli, evidenziando che l'Ema (Agenzia europea del farmaco) "sarebbe strategica". Per questo "non bisogna mollare".

L'obiettivo è "far conoscere l'Italia all'estero per la sanità" un settore che, ricorda Rotelli, "vale 160 miliardi, contro i 70 miliardi del fashion". Il gruppo San Donato ha in mano centri ospedalieri di primo piano come il San Raffaele.