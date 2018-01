Sci: superG Cortina, azzurra Schnarf 2/a

(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 21 GEN - Ancora un podio per l'Italia dello sci. Lo ha portato, nel superG di cdm di Cortina l'altoatesina Johanan Schnarf arrivata 2/a in 1.14.92. Per la ragazza di 33 anni di Bressanone, diventata signora Berger nella scorsa estate, è il secondo podio in carriera dopo la piazza d'onore nella discesa di Crans Montana del 2010.

Il superG e' stato vinto in 1.14.78 dalla svizzera Lara Gut - 26 anni e 24 vittorie in coppa - mentre terza è' arrivata l'austriaca Nicole Schmiedhofer in 1.15.05. Per l'Italia, assente per febbre Federica Brignone che una settimana fa aveva vinto la gara di Bad Kleinkirchheim, c'e' poi Nadia Fanchini al momento 17/a in 1.17.28. Sofia Goggia, partita perdendo subito l'appoggio di un bastone al cancelletto di partenza, e' invece poi finita fuori in una curva scivolando nelle neve ma rialzandosi immediatamente ritrovando il controllo degli sci.

Fuori anche Nicol Delago ed Anna Hofer.