Liguria, pil 2020 visto crescere +0,2%

(ANSA) - GENOVA, 17 DIC - La Liguria chiuderà il 2020 con una crescita del Pil dello 0,2%, un tasso di disoccupazione del 9,9%, un reddito disponibile pro capite di 23.400 euro, importazioni al -3,3% e esportazioni al più 1% rispetto al 2019: Sono le previsioni della nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza regionale 2020-2022 discussa nella seduta odierna del Consiglio regionale. Lo scenario di previsione formulato per la Liguria disegna nel 2020 una crescita dei consumi con una variazione positiva media dello 0,5%. "La Liguria è in stagnazione o recessione, altro che crescita, la Giunta Toti prevedeva una crescita del Pil regionale nel 2019 del più 1,2% invece cresciamo dello zero virgola - attacca il consigliere regionale Sergio Rossetti (Pd) -, l'11% dei minori in Liguria vive in condizioni di povertà e da parte della Regione mancano investimenti per lo sviluppo".

Secondo il consigliere Marco De Ferrari (M5S) la Giunta Toti è stata "carente in particolare per quanto riguarda la difesa dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile". "Sono zero i risultati raggiunti dal centrodestra in quattro anni e mezzo di governo della Liguria - interviene il capogruppo di Italia Viva Juri Michelucci -. Merita invece un voto da dieci per la comunicazione, ma la propaganda non porta ritorni alle imprese e famiglie liguri. Da quattro anni la Giunta Toti è in campagna elettorale permanente, ma la realtà è che le fughe sanitarie aumentano, l'economia non cresce e la disoccupazione giovanile resta a livelli altissimi".(ANSA).