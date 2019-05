Verso l'unione dei cantieri tra Terzo Valico e Nodo Genova

"Da notizie informali che abbiamo il Cipe non dovrebbe essere così lontano da autorizzare la modifica progettuale per unificare i cantieri del Nodo ferroviario di Genova con quelli del Terzo Valico in modo da procedere per via straordinaria. Invece non abbiamo notizie precise sullo sblocco dei decreti attuativi dello Sblocca Cantieri". Lo afferma l' assessore regionale ligure alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone rispondendo a un'interrogazione del capogruppo di Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria Giovanni Pastorino stamani a Genova in Consiglio regionale. "Il cosiddetto 'Sblocca Cantieri' ha due passaggi determinanti per risolvere il problema dei cantieri fermi del nodo ferroviario di Genova - spiega Giampedrone -. Il primo è l'articolo che detta le disposizioni in caso di fallimento d'impresa, il secondo è la possibilità di nomina di un commissario straordinario per interventi infrastrutturali ritenuti prioritari dal Ministero delle Infrastrutture". Il capogruppo Pastorino denuncia "i gravissimi ritardi nei tempi di realizzazione del Nodo ferroviario di Genova, un'opera che doveva essere ultimata nel 2015, le pesanti ripercussioni sui lavoratori" e il rischio che "i decreti attuativi vengano sbloccati fra tre, sei o più mesi, come già accaduto per altri decreti".