Nasce agenzia per studio e orientamento

(ANSA) - GENOVA, 27 NOV - Il Consiglio regionale della Liguria ha istituito l'Agenzia ligure per gli studenti e l'orientamento (Aliseo), incaricata di occuparsi della tutela del diritto allo studio e delle attività di orientamento degli studenti in Regione. Il disegno di legge per l'istituzione della nuova agenzia è stato approvato con 18 voti a favore (centrodestra, Rete a Sinistra-LiberaMente Liguria e Liguri con Paita) e 12 astenuti (Pd e M5S). Comporta il passaggio delle competenze in materia di diritto allo studio e di orientamento dall'agenzia Alfa ad Aliseo, che si occuperà delle funzioni relative al diritto allo studio come la gestione degli alloggi per gli studenti, le mense, le borse di studio e l'orientamento.

Saranno trasferite da Alfa ad Aliseo 9 dipendenti, una parte a tempo indeterminato un'altra a tempo determinato. Aliseo avrà un bilancio e una direzione autonomi.

"Fallisce il disegno di Alfa che era quello di tenere insieme formazione, politiche attive del lavoro e diritto allo studio, - attacca il capogruppo Giovanni Lunardon (Pd) - solo due anni fa si annunciava in pompa magna l'aggregazione in un unico soggetto ora si torna indietro di due caselle come nel gioco dell'oca".

"Sono 3.000 le borse di studio erogate ogni anno in Liguria, al cento per cento dei richiedenti, 1.000 le borse di studio scolastiche, al cento per cento dei richiedenti, gli iscritti alle Università in Liguria hanno a disposizione un ampio numero di alloggi e oltre 400 mila pasti serviti ogni anno - replica l'assessore regionale alla Formazione Ilaria Cavo - Aliseo aumenterà l'efficienza e l'immediatezza dei servizi per il diritto allo studio, metterà al centro la figura dello studente separandola dal target della formazione professionale, non è un ritorno al passato, è una risposta all'evoluzione normativa per rispondere alle esigenze del diritto allo studio e dell' orientamento del futuro". "L'istituzione di Aliseo certifica l'insoddisfazione verso le attività svolte da Alfa, - commenta il consigliere Andrea Melis (M5S) - che vengono inserite in nuovo contenitore a dimostrazione che c'è un problema di governance, un mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati".

"L'agenzia ligure Aliseo può dare le giuste risposte alle richieste del mondo dello studio e dell'orientamento", interviene il consigliere Giovanni Boitano (Liguri con Paita).

Approvato un ordine del giorno presentato dal Pd affinché la graduatoria per stabilizzare il personale di Aliseo sia unica. (ANSA).