Costa: caccia a cinghiale da 1/11 a 31/1

(ANSA) - GENOVA, 12 OTT - Il consigliere di Liguria Popolare-Noi con l'Italia Andrea Costa ha presentato un ordine del giorno in cui chiede lo slittamento dell'inizio dell' attività venatoria contro i cinghiali. "Posticipare al 1 novembre l'avvio della caccia al cinghiale prolungandone l' apertura fino al 31 gennaio per la sicurezza di tutti coloro che frequentano i boschi e per gli stessi cacciatori - ha spiegato in una nota -. Occorre proseguire e implementare le battute per arginare la presenza di cinghiali e tutelare la nostra agricoltura". Nelle scorse settimane un giovane è stato ucciso per sbaglio da un cacciatore durante una battuta in un bosco dell'Imperiese. "Questa proposta - sottolinea Costa - non riduce il periodo complessivo dedicato all'attività venatoria relativa al cinghiale, ma ne prevede solo uno slittamento verso la stagione più fredda. Nel mese di ottobre, infatti, grazie anche al clima mite della Liguria - spiega - i nostri boschi sono ancora meta di turisti, cercatori di funghi, escursionisti e frequentatori occasionali. Inoltre la vegetazione rimane fitta e non consente, dunque, una buona visibilità, mettendo a rischio la sicurezza di quanti percorrono i sentieri e degli stessi cacciatori".