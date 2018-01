Progetto antimareggiate galleria S.Anna

(ANSA) - GENOVA, 12 GEN - Il progetto di rafforzamento della scogliera contro le mareggiate per proteggere la galleria di Sant'Anna tra Lavagna e Sestri Levante è stato presentato, "attendiamo a breve la Valutazione d'impatto ambientale". Lo annuncia l'assessore regionale alla Viabilità Giacomo Giampedrone rispondendo a un'interrogazione del consigliere Luca Garibaldi (Pd) in Consiglio regionale. Il tunnel recentemente è stato chiuso a causa di una frana sull'Aurelia.

Garibaldi ha chiesto alla Giunta Toti se intenda "attivarsi con Anas per sollecitare gli interventi necessari a contrastare le mareggiate sul tratto stradale di Sant'Anna tra i Comuni di Lavagna e Sestri Levante". Ha ricordato che, a causa delle mareggiate, Anas è stata costretta più volte a chiudere temporaneamente il tratto stradale dell'Aurelia o a introdurre il senso unico alternato.(ANSA).