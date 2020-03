33 morti in un giorno, 1237 i positivi

Sono 33 le persone morte in Liguria nelle ultime 24 ore con il coronavirus. Le persone decedute dall'inizio dell'emergenza sono salite cosi' a 152. Lo ha annunciato la Regione Liguria. "Sono 1273 le persone positive al Covid-19 in Liguria, 181 in più rispetto a ieri. Secondo i dati relativi ai flussi tra Alisa e il ministero, dei positivi totali, 727 sono ospedalizzati, di cui 129 in terapia intensiva, 430 sono al domicilio (125 più di ieri), mentre 116 sono clinicamente guariti, ma restano positivi e sono al domicilio, 23 più di ieri.