Genova, nel week end in 500 scoraggeranno le passeggiate

Il sindaco di Genova Marco Bucci ha annunciato che "500 persone saranno in strada nel fine settimana per presidiare i posti dove c'è stata concentrazione.

Non per dare multe ma per fare tornare i genovesi a casa". Bucci ha anche parlato, durante il punto sull'emergenza coronavirus del divieto di correre in strada e nei parchi. "Il divieto di corse all'aperto è un argomento di cui si discute a livello nazionale. Aspettiamo un decreto del presidente del Consiglio.

Se decide in questo senso ci adegueremo". In Liguria diversi Comuni lo hanno già vietato, tra questi ci sono La Spezia e Ventimiglia. Il sindaco ha poi invitato i cittadini a fare la spesa nei supermercati via internet, facendosela portare a casa o andando a prenderla senza scendere dall'auto" per ridurre i contatti.

Bucci ha chiuso ricordando l'iniziativa della 'nave ospedale': "E' a disposizione del Nord Italia. New York sta facendo lo stesso".