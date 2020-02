Porte chiuse per Coronavirus e l'Entella regala biglietti ad abbonati

Nelle prossime tre gare con Ascoli, Salernitana e Chievo gli abbonati avranno diritto ad un biglietto omaggio nello stesso settore (se disponibile) da regalare. E' l'iniziativa dell'Entella per ripagare gli abbonati biancocelesti visto che domani sera non potranno assistere alla gara casalinga col Crotone a causa della disputa a porte chiuse al Comunale di Chiavari per l'emergenza Coronavirus. Potrà essere ritirato all'Entella Point nei giorni di prevendita precedenti la gara, presentando il proprio abbonamento e il documento della persona a cui verrà intestato il biglietto omaggio. "Poiché sarà un trittico di partite fondamentali per la nostra Entella, l'omaggio contribuirà a riempire lo stadio, visto che servirà tutto l'aiuto di chi vuol bene ai colori biancocelesti", si legge in una nota del club(ANSA).