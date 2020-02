Allarme sindacati, all'asta bacino Muggiano

(ANSA) - LA SPEZIA, 25 FEB - Sarà messo all'asta a marzo il bacino di carenaggio utilizzato dal cantiere del Muggiano di Fincantieri alla Spezia. La decisione ha sollevato le preoccupazioni dei sindacati che sottolineano l'importanza del bacino per il processo produttivo del cantiere Muggiano-Riva Trigoso per il varo delle navi. La base d'asta è di 7,6 milioni.

La struttura è di proprietà del Consorzio Bacino di Carenaggio, partecipata da Comune della Spezia, Provincia e Camera di Commercio che per la legge Madia devono alienarlo. "Il sindaco ci ha detto che la trattativa diretta con Fincantieri non era praticabile e l'azienda ci ha detto che il Consorzio ha avviato unilateralmente la gara. Ci sono ombre che vogliamo siano chiarite. I sindacati non sono stati coinvolti - hanno detto Cgil, Cisl e Uil commentando il ricorso al Tar di Fincantieri-. Chiediamo delle garanzie sulla permanenza del bacino nel territorio. Non possiamo mettere una azienda da 3 mila posti di lavoro come Fincantieri nelle condizioni di guardarsi intorno".