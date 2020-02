Stella per Grillo, è quella dell'acqua pubblica di cui non parla più

(ANSA) - GENOVA, 22 FEB - "Siamo qui per consegnare una stella a Beppe Grillo". Il fondatore del M5S non si è fatto vedere ma gli attivisti del comitato per l'acqua pubblica sono riusciti a fargli arrivare la stella, la quinta stella del movimento. "Ha dimenticato questo tema - spiegano dal comitato - che invece era tra le principali battaglie del Movimento. La proposta di legge dell'acqua pubblica, presentata dopo l'esito del referendum del giugno 2011, giace dimenticata in Parlamento". I manifestanti si sono dati appuntamento davanti alla chiesa di Sant'Ilario e a piedi hanno raggiunto la casa di Grillo. La stella era un fantoccio in gommapiuma adagiato su una barella, portata da due uomini travestiti da barellieri. Dopo qualche insistenza al citofono è uscito il figlio del comico che ha chiesto di non essere ripreso o intervistato e ha assicurato che si sarebbe occupato di portare di persona l'oggetto al padre. Sono stati appesi alla cancellata della villa cartelli con slogan per l'acqua pubblica.