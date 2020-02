Tir in fiamme su A10, fumo costringe anziani a lasciare casa

Un tir che trasportava solventi chimici non pericolosi ha preso fuoco in A10, tra Varazze e Arenzano in direzione Genova. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco e la polizia stradale. Alcuni residenti hanno riferito di avere sentito una esplosione provenire dal luogo dove è andato a fuoco il tir. Le fiamme hanno creato una densa nube nera che ha reso l'aria irrespirabile, tanto che i vigili del fuoco hanno disposto l'evacuazione di una palazzina vicino all'autostrada dove vivono alcuni anziani. L'autostrada è stata riaperta con bypass poco prima delle 18.