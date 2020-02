L'azzurro Ciccone vince il Trofeo Laigueglia

Giulio Ciccone, abruzzese della Trek Segafredo (la stessa squadra di Nibali e del campione del mondo Pedersen), oggi in gara con la maglia azzurra della Nazionale, ha vinto per distacco il Trofeo Laigueglia con un'azione sull'ultimo passaggio su Colla Micheri, dove ha fatto il vuoto.

Prima dell'iniziativa del vincitore, c'era stata un'azione a 33 km dal traguardo, al termine della quale erano rimasti in quattro: Rosa, Ciccone, Tizza e Grmay. Poi Rosa ha provato l'allungo, ma è stato Ciccone, con una classica azione in contropiede, ad involarsi verso il successo. (ANSA).