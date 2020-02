Iit, molecola studio cervello con luce

Un gruppo di ricerca multidisciplinare composto da ricercatori dai centri dell'Istituto Italiano di Tecnologia (Iit) Nsyn di Genova (Center for Synaptic Neuroscience) e Cnst di Milano (Center for Nanoscience and Technology) guidati rispettivamente da Fabio Benfenati e Guglielmo Lanzani, in collaborazione con il gruppo di ricerca di Chiara Bertarelli del Politecnico di Milano ha appena pubblicato su Nature Nanotechnology uno studio che riguarda una molecola di nuova concezione (Ziapin) in grado di rendere i neuroni, le cellule che compongono il nostro sistema nervoso, sensibili alla luce. Questa scoperta permetterà di semplificare e velocizzare la ricerca nell'ambito delle neuroscienze e apre nuove strade per il trattamento di soggetti epilettici e con malattie degenerative della retina.