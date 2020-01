Anziano guida ubriaco, investe donna e fugge

(ANSA) - ALBISOLA (SAVONA), 28 GEN - E' un uomo di 80 anni di Albisola la persona che alla guida di un'auto venerdì scorso ha investito una donna sulle strisce pedonali e non si è fermato a soccorrerla. E' stato rintracciato dai carabinieri poco dopo e dopo gli accertamenti è stato denunciato. L'uomo è risultato essere alla guida in stato di ebbrezza. Il guidatore è stato rintracciato grazie all'intervento di un carabiniere di Albisola, che mentre mentre si trovava di pattuglia a piedi, aveva notato l'investimento.

L'anziano deve rispondere di lesioni personali stradali, omissione di soccorso e guida sotto l'effetto di bevande alcoliche. L'investimento è avvenuto il 17 gennaio sulle strisce pedonali nelle vicinanze della caserma dei carabinieri di Albisola, in via Mazzini. La donna aveva sfondato con il corpo il parabrezza dell'auto. La donna si trova ricoverata all'ospedale di Pietra Ligure.