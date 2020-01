Due arresti e 15 kg di hashish sequestrati nel Savonese

Importante sequestro di droga nel savonese. La Squadra Mobile ha arrestato due persone, un trentenne con precedenti di Albisola Superiore, Davide Franzè, e un operaio incensurato di Savona, Gabriele Pedemonte, di 45 anni. Sono stati sequestrati 15 kg di hashish, 1,2 kg di marijuana e 50 grammi di cocaina. I due sono stati sorpresi dagli agenti a Ellera mentre il primo stava vendendo all'altro circa 3 kg di hashish: nel corso della successiva perquisizione nell'abitazione del 30enne è stata trovata l'altra droga: 12 kg di hashish, 50 grammi di cocaina e 1,2 kg di marijuana.

Sequestrati anche 54 mila euro in contanti, considerati frutto dell'attività di spaccio, e altro materiale per il confezionamento delle dosi. Le indagini della Squadra Mobile sono ancora in corso.