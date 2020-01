Maltempo: Toti, pronti a dare 77 milioni

Il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stanziamento di ulteriori 77 milioni di euro per copertura delle somme urgenze legate ai danni da maltempo per gli eventi che hanno colpito la Liguria nell'autunno 2019, che vanno a sommarsi ai 49 già stanziati in precedenza sempre sullo stesso fronte. Sono esclusi da questi finanziamenti le somme urgenze legate all'ultima ondata di maltempo del 20 e 21 dicembre, che avranno un'ordinanza di Protezione civile e uno stanziamento a parte. "Regione Liguria si è già attivata e quindi, entro 15 giorni - dichiarano il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l'assessore alla Protezione civile Giacomo Giampedrone - prepareremo gli atti per distribuire queste risorse agli enti locali, come avevamo promesso di fare non appena questi stanziamenti sarebbero stati disponibili".