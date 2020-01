Italiana Coke: Battelli, interrogazione per tutelare salute dei cittadini

Il deputato ligure M5s Sergio Battelli annuncia di voler presentare un'interrogazione al ministro dell'Ambiente Sergio Costa e al ministro della Salute Roberto Speranza su Italiana Coke per sapere "quali provvedimenti verranno presi per garantire la salute dei cittadini e il rispetto dall'ambiente". Lo dichiara Battelli in un post sui social dopo il blackout elettrico alla cokeria di Cairo Montenotte (Savona) ieri sera, che ha portato le torce di emergenza sul sito a bruciare i gas presenti, facendo temere inizialmente che potesse esserci un incendio, con diverse chiamate ai vigili del fuoco. "Auspico, inoltre, la ripresa di un tavolo di confronto istituzionale per dare risposte attese da anni dal nostro territorio", dice Battelli diffondendo le immagini delle fiamme viste ieri su Italiana Coke.