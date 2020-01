Con macerie di una chiesa del '700 fanno il muro di una abitazione

Le pietre della chiesa dell'Assunta di San Massimo per costruire un rivestimento di una villetta. La chiesa da tempo è in stato di abbandono, ma risulta di proprietà della curia. Accade a Piana Crixia (Savona), dove due persone si sono impossessate delle macerie del campanile della chiesa di fine 1700, sconsacrata da anni, caduto per il maltempo dello scorso novembre. Per questo sono stati denunciati per furto aggravato. I due sono stai intercettati dai carabinieri mentre erano su un trattore che trainava il carico di pietre. A indirizzare i militari sono stati alcuni cittadini che avevano notato la diminuzione delle pietre del campanile. I carabinieri hanno accertato che nell'immobile dell'imprenditore per circa 10 metri e per un'altezza di un metro e mezzo, il muro in pietra era già realizzato e nella proprietà c'era un grande cumulo di pietre arenarie uguali a quelle sul rimorchio del trattore e corrispondenti a quelle del campanile. Le pietre trasportate, il muro e il trattore sono stati sequestrati.