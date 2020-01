Toti: "E' scelta miope"

"E' miope non mettere nessun ligure nel CdA di una banca che tante famiglie della Liguria hanno contribuito a salvare". Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti commenta le liste per la formazione del Cda di Banca Carige presentate da Fondo Interbancario e Cassa Centrale Banca, i nuovi soci di riferimento dell'istituto."Nel rispetto della libertà di decisione, ritengo tale scelta miope, insensibile e contraria agli interessi di Carige, lavoratori e rappresentanze sindacali. Se questa è la cifra della nuova governance, Regione Liguria farà le dovute valutazioni, continuando a essere prima di tutto dalla parte delle famiglie, delle imprese e dei liguri". Il Cda di Carige senza liguri "è motivo di grande rammarico per la Regione, che ha sempre profuso grandi sforzi per sostenere e salvare una banca che non è solo un'istituzione finanziaria, ma un pezzo di storia della Liguria - sottolinea Toti -. Un istituto al cui salvataggio hanno contribuito tutti i liguri, con affetto e senza mire speculative. Spiace che il nuovo azionista di riferimento non abbia saputo cogliere la ricchezza e le opportunità offerte dal territorio". "Nella rigorosa distanza che la politica deve tenere dalle istituzioni bancarie banche, siamo certi di aver contributo a aiutare la banca come hanno fatto tante famiglie liguri, rimettendoci risorse proprie", conclude Toti.