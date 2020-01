In Liguria tre casi in 40 giorni, non c'è epidemia

"Il quadro della meningite in Liguria non è epidemico. Siamo sotto i 5 casi l'anno e in Italia si parla di duecento casi all'anno. Siamo in linea con i numeri nazionali, i cittadini possono stare tranquilli". Lo ha detto l'infettivologo del Policlinico S.Martino di Genova Matteo Bassetti facendo il punto sui casi di meningite dopo la morte a Capodanno di una donna di 36 anni per sepsi da meningococco C, terzo decesso a Genova in 40 giorni. I decessi sono avvenuti in due casi al Policlinico San Martino (novembre e Capodanno) e nel terzo all'ospedale Villa Scassi di Genova (29 dicembre). Per questo terzo caso, "pur trattandosi verosimilmente di sepsi da meningococco di tipo C - ha detto il professor Bassetti - sono ancora in corso analisi e verifiche". "L'azienda sanitaria regionale Alisa e Regione Liguria sono al lavoro per estendere le vaccinazioni gratuite contro la meningite nelle fasce d'età della popolazione non obbligatorie", ha detto l'assessore alla Sanità Sonia Viale.