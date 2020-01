Aeroporto Genova supera 1,5 mln passeggeri

(ANSA) - GENOVA, 3 GEN - Nuovo record per l'Aeroporto di Genova che nel 2019 ha superato per la prima volta la soglia del milione e mezzo di passeggeri raggiungendo quota 1.530.779 di viaggiatori sui voli di linea e charter. L'incremento di passeggeri rispetto al 2018 è stato del 5,6%. A trainare lo sviluppo dello scalo genovese è stato soprattutto il traffico internazionale (+12,4%), mentre quello nazionale è salito dell'1,1%. A questo si aggiunge un incremento di 2,6 punti percentuali del riempimento medio dei voli. Positivi anche i dati dei voli privati, +2,1% di movimenti e +10,1% nel numero di passeggeri. La crescita di traffico è ancor più positiva se confrontata con il resto degli scali italiani: nei primi 11 mesi dell'anno in Italia è a +4%, +5,7% per l'Aeroporto di Genova.