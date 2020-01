Saldi: in Liguria al via sabato 4 gennaio

Da sabato 4 gennaio partono in Liguria i saldi invernali. Secondo le stime dell'Ufficio Studi di Confcommercio, ogni famiglia in Italia spenderà in media circa 324 euro per l'acquisto in saldo di articoli di moda per 5,1 miliardi complessivi, interessando oltre 15 milioni di famiglie. "Le vendite invernali sono state rallentate dalle temperature elevate - segnala il presidente di Federmoda Commercio Genova Gianni Prazzoli -, ma auspichiamo una buona riuscita dei saldi invernali soprattutto presso i piccoli negozi di vicinato di qualità". "Come Confcommercio - afferma la vice presidente di Federmoda Commercio Genova Manuela Carena - invitiamo i cittadini ad investire nei nostri 'saldi sostenibili' per fare acquisti consapevoli dal punto di vista non solo socio-economico, ma anche etico-ambientale". "Comprare nei negozi sotto casa", aggiunge, è "più sostenibile dal punto di vista ambientale e decisamente molto più stimolante dal punto di vista relazionale rispetto all'asettico acquisto online".