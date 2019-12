Portofino inaugura Mondo Terraqueo

(ANSA) - PORTOFINO, 13 DIC - Si chiama Mondo Terraqueo ed è l'installazione luci e ferro, a forma di sfera, che il comune di Portofino ha acquistato e posizionato in mezzo alla baia raggiungibile da due passerelle galleggianti. È un progetto ideato da Geometry "con l'intento di portare il nome di Portofino in tutto il mondo" spiega Roberto Ongaro di Geometry.

L'opera d'arte resterà fino a Epifania a Portofino, poi partirà in "tournée": sarà esposta al Salone del Mobile di Milano, al Festival di Sanremo, altre location sono da definire. "Abbiamo cercato di realizzare un'installazione capace di parlare ai sensi con l'energia dell'arte. Citando Dostoevskij 'la bellezza salverà il mondo'" dice l'artista che ha realizzato la sfera Marco Nereo Rotelli. "È un progetto che ci riempie di orgoglio - spiega il sindaco Matteo Viacava - portare nel mondo la bellezza di Portofino è una magia come vedere il nostro borgo illuminato". Alla serata erano presenti anche Pier Silvio Berlusconi e il governatore Giovanni Toti.