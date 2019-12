Perquisite Aspi, Spea e Pavimental

(ANSA) - GENOVA, 10 DIC - La Guardia di finanza di Genova sta eseguendo nuove perquisizioni e sequestri negli uffici di Autostrade per l'Italia, Spea Engineering e Pavimental. Secondo quanto appreso le perquisizioni scaturiscono dall'esame della documentazione sequestrata nell'ambito del procedimento penale sul crollo del Ponte Morandi e riguarderebbero la sicurezza delle barriere fonoassorbenti. Secondo quanto appreso, dalle carte dell'inchiesta sul crollo del Morandi sarebbero emersi elementi indiziari su alcune criticità in materia di sicurezza delle barriere integrate modello 'Integautos' con specifico riferimento a quelle del primo tronco autostradale, dove sono stati registrati anche alcuni incidenti. I militari della Gdf stanno cercando progetti, relazioni di calcolo, collaudi, omologazione dei materiali ma anche documenti amministrativo-contabili come l'inquadramento economico e contrattuale.