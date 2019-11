Modigliani: al ministero i costi assicurativi dei falsi

Dopo il sequestro due anni fa di 21 opere di Modigliani, il ministero della Giustizia è stato condannato a pagare alla fondazione 25mila euro come rimborso del premio di assicurazione delle opere durante il periodo stesso del sequestro e delle spese indispensabili per la conservazione oltre a 500 euro di indennità di custodia. Dovrà anche rimborsare spese di lite per 1.093,64 euro per esborsi e 1.618 euro per compensi, oltre accessori di legge. Lo ha stabilito il tribunale di Genova accogliendo il ricorso di Palazzo Ducale, annuncia una nota della fondazione. Le 21 opere di Modigliani, tra dipinti e disegni, erano state sequestrate nel luglio del 2017, con l'accusa di essere false, dai carabinieri del nucleo tutela patrimoniale di Roma, coordinati dai pm genovesi Paolo D'Ovidio e Michele Stagno, costringendo la Fondazione a chiudere i battenti con due giorni d'anticipo della mostra di Modì allestita.