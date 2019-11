Operazione OMbre Nere, perquisizioni a Genova e Imperia

Sono Alessandro Piga, 65 anni, Claudio Testa, 58 anni e Olga Giorgi, 66 anni, i genovesi indagati per costituzione e partecipazione ad associazione eversiva e istigazione a delinquere nell'ambito dell'operazione 'Ombre Nere', diretta dalla Procura distrettuale di Caltanissetta volta a sgominare la creazione di un partito nazista con ramificazioni in diverse città d'Italia. A Ventimiglia è stato perquisito il calabrese Leone Nucera, ex vicecoordinatore di Forza Nuova, A casa degli indagati genovesi, che non hanno precedenti penali, la Digos ha trovato materiale propagandistico di stampo fascista: volantini, croci celtiche, calendari, busti di Mussolini, ma anche coltelli e armi finte.

Agli indagati sono stati sequestrati pc e telefoni cellulari.