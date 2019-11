Smottamento in A10 verso Genova, 20 sfollati a Nervi

Traffico in difficoltà sulla A10 Genova-Savona per un parziale smottamento lungo il muro di controripa tra Genova Pegli e Genova Aeroporto, verificatosi in seguito alle piogge incessanti di questi giorni. Nella tratta, in direzione del capoluogo ligure, si transita al momento su una corsia per la presenza di detriti e si registrano 6 chilometri di coda. I tecnici della Direzione di Tronco di Genova, comunica Autostrade, stanno effettuando le verifiche tecniche propedeutiche agli interventi di ripristino. Per chi proviene da Savona ed è diretto verso la riviera di levante è consigliata l'uscita a Genova Prà o di prendere in alternativa la A26 Genova-Gravellona Toce per raggiungere la A7 con la diramazione Predosa-Bettole e proseguire lungo la A12 Genova-Sestri Levante in direzione Livorno.

Venti persone sono state sfollate all'alba in via del Commercio a Genova Nervi a causa di una frana all'altezza del civico 74. Gli sfollati sono stati messi al riparo su mezzi della Amt fatti arrivare appositamente