Nell'imperiese la prima assessora alla Gentilezza

(ANSA) - IMPERIA, 5 NOV - Martina Giordano, 24 anni, consigliere comunale a Dolcedo è la prima assessore alla Gentilezza della provincia di Imperia, seconda in tutta la Liguria dopo la nomina di Martina Isoleri, consigliere di Albenga (Savona). A delegare la giovane è stato il sindaco Giovanni Danio, che ha aderito alla proposta dell'associazione culturale 'Cor et Amor' e del 'Movimento Mezzopieno. La neo assessora avrà il compito di occuparsi di buona educazione, rispetto verso il prossimo e la cosa pubblica, sensibilizzazione ai comportamenti positivi. Dovrà anche favorire lo spirito e l'unità della Comunità, con iniziative di cittadinanza attiva per il bene comune. In Italia gli assessori alla Gentilezza sono in tutto 43.