Genoa: Motta allena senza tutor

Contratto di un anno e mezzo per Thiago Motta che ha firmato sino al 30 giugno 2021 come nuovo tecnico del Genoa. L'ex centrocampista, che al momento sta seguendo il supercorso di Coverciano per l'abilitazione "Master Uefa Pro", potrà allenare senza bisogno di tutor in quanto la società ha già chiesto la deroga. "Lo staff? Avrà al suo fianco come collaboratore Roberto Murgita, oltre al preparatore atletico Pilati e al preparatore dei portieri Scarpi e un secondo collaboratore tecnico che sarà ufficializzato più avanti" ha spiegato l'a.d. Alessandro Zarbano.

"Quello che conta in questo momento è che questi ragazzi pensino a giocare e a dare tutto. Ma ho visto nei loro occhi che possiamo farcela". Così Thiago Motta nel giorno della sua presentazione come allenatore del Genoa al posto dell'esonerato Andreazzoli. La squadra è penultima. "Le sensazione sono buone. Tornare al Genoa da allenatore è una grande opportunità ma anche un grande onore - ha detto ricordando l'esperienza da giocatore 10 anni fa - La situazione non è semplice ma dobbiamo uscirne. Possiamo farlo lavorando ogni giorno e sono convinto che ci riusciremo. Ho detto ai ragazzi che la maglia del Genoa va onorata e indossata tutti i giorni non solo il giorno della partitaa. Se tutti daranno il cento per cento in settimana potremo cambiare la situazione". Enrico Preziosi ha sorpreso scegliendo Thiago Motta. "Ci conosciamo bene e ci basta guardarci negli occhi per capirci. Ho visto nel suo sguardo che aveva voglia che allenassi il Genoa e lui che io volevo allenarlo".