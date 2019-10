Stura non esonda, interrotta ss a Campo

E' rientrata l'allerta sullo Stura a Rossiglione, nell'entroterra genovese. "Abbiamo però sei grosse frane sul territorio - spiega la sindaca Katia Piccardo -. Lo Stura non è esondato, i problemi sono arrivati dai ruscelli laterali, che hanno rovesciato un sacco d'acqua sulla viabilità sia comunale che statale, portando con sé detriti, tronchi d'albero o altro materiale". A Rossiglione da ieri 22 nuclei familiari, per un totale di 48 persone, sono sfollati per una frana. Liberato un sottopasso allagato che teneva isolato un quartiere con 500 persone. Una frana ha interrotto la circolazione sulla statale 456 'del Turchino' tra Masone e Campo Ligure. E a Campo in via precauzionale sono state sfollate due donne e un bimbo. Da qui in direzione Rossiglione la circolazione è limitata ai mezzi di soccorso e ai residenti. I vertici della Regione si recheranno stamani in zona, con l'arrivo a Campo anche del capo della protezione civile Angelo Borrelli. Circolazione dei treni ancora interrotta sulla Genova-Acqui.